MN HS BB Poll (1/4)

CLASS 4A
1. Champlin Park (7-0)
2. Maple Grove (5-1)
3. Lakeville North (6-1)
4. Wayzata (6-0)
5. Park Center (7-1)
6. Apple Valley (6-2)
7. Hopkins (8-2)
8. New Prague (10-0)
9. Eden Prairie (6-3)
10.Tartan (8-0)
CLASS 3A
1. DeLaSalle (6-2)
2. Delano (8-1)
3. Totino-Grace (5-1)
4. Orono (7-1)
5. Marshall (8-1)
6. Big Lake (7-1)
7. Mahtomedi (9-0)
8. Austin (6-0)
9. Alexandria (6-1)
10.Fergus Falls (7-2)
CLASS 2A
1. Minnehaha Academy (5-3)
2. Caledonia (6-1)
3. Annandale (7-0)
4. Melrose (8-0)
5. St. Cloud Cathedral (8-1)
6. Jackson County Central (7-1)
7. Lake City (7-1)
8. Esko (8-1)
9. Crosby-Ironton (9-0)
10.Eden Valley-Watkins (6-0)
CLASS 1A
1. Minneapolis No (9-1)
2. Red Lake (9-1)
3. Central MN Christian (7-1)
4. Goodhue (8-0)
5. Cass Lake-Bena (8-2)
6. Spring Grove (8-1)
7. Hillcrest Lutheran (5-0)
8. Breckenridge (4-1)
9. Perham (6-1)
10.Heritage Christian (5-1)
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