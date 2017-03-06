Tornado watch in effect for much of Iowa and Minnesota

By Published: Updated:

Tornado Watch

TORNADO WATCH OUTLINE UPDATE FOR WT 61
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
155 PM CST MON MAR 6 2017

TORNADO WATCH 61 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CST FOR THE
 FOLLOWING IOWA COUNTIES

ADAIR                ADAMS               ALLAMAKEE
APPANOOSE            AUDUBON             BENTON
BLACK HAWK           BOONE               BREMER
BUCHANAN             BUENA VISTA         BUTLER
CALHOUN              CARROLL             CASS
CERRO GORDO          CHICKASAW           CLARKE
CLAY                 CLAYTON             CRAWFORD
DALLAS               DAVIS               DECATUR
DELAWARE             DICKINSON           EMMET
FAYETTE              FLOYD               FRANKLIN
FREMONT              GREENE              GRUNDY
GUTHRIE              HAMILTON            HANCOCK
HARDIN               HARRISON            HOWARD
HUMBOLDT             IDA                 IOWA
JASPER               JEFFERSON           JOHNSON
KEOKUK               KOSSUTH             LINN
LUCAS                MADISON             MAHASKA
MARION               MARSHALL            MILLS
MITCHELL             MONONA              MONROE
MONTGOMERY           PAGE                PALO ALTO
POCAHONTAS           POLK                POTTAWATTAMIE
POWESHIEK            RINGGOLD            SAC
SHELBY               STORY               TAMA
TAYLOR               UNION               VAN BUREN
WAPELLO              WARREN              WASHINGTON
WAYNE                WEBSTER             WINNEBAGO
WINNESHIEK           WORTH               WRIGHT
$$

And the following Minnesota counties.
ANOKA                BENTON              BLUE EARTH
BROWN                CARVER              CHISAGO
COTTONWOOD           DAKOTA              DODGE
FARIBAULT            FILLMORE            FREEBORN
GOODHUE              HENNEPIN            HOUSTON
ISANTI               JACKSON             KANABEC
KANDIYOHI            LE SUEUR            MARTIN
MCLEOD               MEEKER              MILLE LACS
MORRISON             MOWER               NICOLLET
OLMSTED              RAMSEY              REDWOOD
RENVILLE             RICE                SCOTT
SHERBURNE            SIBLEY              STEARNS
STEELE               TODD                WABASHA
WASECA               WASHINGTON          WATONWAN
WINONA               WRIGHT

Tornado Watch

A Tornado Watch is issued when severe thunderstorms and tornadoes are possible in and near the watch area. It does not mean that they will occur. It only means they are possible.

Severe thunderstorms are defined as follows:

1) Winds of 58 mph or higher

AND/OR

2) Hail 1 inch in diameter or larger.



								
			
			


	

					

	


	

					




			

			




			
	

		





	
	
	
		

		
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