Tornado watch in effect for much of Iowa and Minnesota

Tornado Watch

TORNADO WATCH OUTLINE UPDATE FOR WT 61 NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK 155 PM CST MON MAR 6 2017 TORNADO WATCH 61 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CST FOR THE FOLLOWING IOWA COUNTIES ADAIR ADAMS ALLAMAKEE APPANOOSE AUDUBON BENTON BLACK HAWK BOONE BREMER BUCHANAN BUENA VISTA BUTLER CALHOUN CARROLL CASS CERRO GORDO CHICKASAW CLARKE CLAY CLAYTON CRAWFORD DALLAS DAVIS DECATUR DELAWARE DICKINSON EMMET FAYETTE FLOYD FRANKLIN FREMONT GREENE GRUNDY GUTHRIE HAMILTON HANCOCK HARDIN HARRISON HOWARD HUMBOLDT IDA IOWA JASPER JEFFERSON JOHNSON KEOKUK KOSSUTH LINN LUCAS MADISON MAHASKA MARION MARSHALL MILLS MITCHELL MONONA MONROE MONTGOMERY PAGE PALO ALTO POCAHONTAS POLK POTTAWATTAMIE POWESHIEK RINGGOLD SAC SHELBY STORY TAMA TAYLOR UNION VAN BUREN WAPELLO WARREN WASHINGTON WAYNE WEBSTER WINNEBAGO WINNESHIEK WORTH WRIGHT $$ And the following Minnesota counties. ANOKA BENTON BLUE EARTH BROWN CARVER CHISAGO COTTONWOOD DAKOTA DODGE FARIBAULT FILLMORE FREEBORN GOODHUE HENNEPIN HOUSTON ISANTI JACKSON KANABEC KANDIYOHI LE SUEUR MARTIN MCLEOD MEEKER MILLE LACS MORRISON MOWER NICOLLET OLMSTED RAMSEY REDWOOD RENVILLE RICE SCOTT SHERBURNE SIBLEY STEARNS STEELE TODD WABASHA WASECA WASHINGTON WATONWAN WINONA WRIGHT

A Tornado Watch is issued when severe thunderstorms and tornadoes are possible in and near the watch area. It does not mean that they will occur. It only means they are possible .

Severe thunderstorms are defined as follows:

1) Winds of 58 mph or higher

AND/OR

2) Hail 1 inch in diameter or larger.